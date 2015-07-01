На Житомирщине перевернулась и загорелась автоцистерна с жидким мылом (фото, видео)

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области, 1 июля в милицию поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев-Чоп в Красноармейском районе.

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По предварительным данным, водитель грузовика, житель Львовской области, 1966 года рождения, уснул за рулем во время движения и потерял управление транспортным средством. Вследствие этого автомобиль перевернулся.

Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло около 7.00, увидели водители других машин. Они вызвали милицию и «скорую помощь» и вытащили водителя из кабины. Пострадавший с травмами госпитализирован.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа райотдела милиции, работники ГАИ и ГСЧС.

Установлено, что грузовой автомобиль перевозил жидкое мыло, и двигался со стороны Ривне в направлении Житомира.

В результате ДТП произошел разлив мыла и топлива из бака транспортного средства, горючее и мыло загорелось. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.