В оккупированном Луганске боевики на БМП устроили ДТП, есть погибшие
03:17, 19 июня 2015Общество
4557 0
В четверг, 18 июня, в оккупированном Луганске боевики на БМП въехали в пивбар, расположенный возле магазина "Час пик" в районе квартала 50 лет Октября.
В результате аварии погибли два человека / tsn.ua
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на один из сайтов сепаратистов.
В результате аварии погибли два человека. Очевидцы ДТП в соцсетях сообщают о трех погибших.
Очевидцы ДТП в соцсетях сообщают о трех погибших / tsn.ua
Как отмечают очевидцы, ДТП произошло вследствие нарушения правил дорожного движения — боевики ездят со скоростью минимум 70 км/ч на гусеницах по асфальту.
ДТП произошло вследствие нарушения правил дорожного движения / tsn.ua
После ДТП на месте происшествия собралась большая толпа людей, однако активной реакции на произошедшее не было.
Читайте такжеВ Донецке произошло сразу два ДТП с участием БМП и «Урала» боевиков (фото)Как сообщал УНИАН ранее, в Донецке возле Главпочтамта произошла авария - джип Range Rover с боевиками въехал в "Жигули" 2104 с тремя гражданскими лицами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter