В оккупированном Луганске боевики на БМП устроили ДТП, есть погибшие

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на один из сайтов сепаратистов.

В результате аварии погибли два человека. Очевидцы ДТП в соцсетях сообщают о трех погибших.

Как отмечают очевидцы, ДТП произошло вследствие нарушения правил дорожного движения — боевики ездят со скоростью минимум 70 км/ч на гусеницах по асфальту.

После ДТП на месте происшествия собралась большая толпа людей, однако активной реакции на произошедшее не было.

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