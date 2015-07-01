Предварительное слушание по делу Сенцова назначено на 9 июля

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передают РИА Новости. "Предварительное слушание по делу назначено на 10:00 9 июля", – сказала она, уточнив, что заседание будет закрытым.

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11 июня Генеральная прокуратура России направила делоОлега Сенцова в суд. Российские следователи обвиняют его в подготовке терактов в Крыму.

Украинского режиссера Олега Сенцова задержалив Крыму сотрудники ФСБ России в мае 2014 года. С тех пор он находится в российском СИЗО. Защитники и родственники Олега Сенцова считают его политзаключенным.