Сенцов: ФСБ угрожает мне лишением свободы на 20 лет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Сенцов заявил на заседании Лефортовского райсуда Москвы, который рассматривает ходатайство следователя ФСБ о продлении режиссеру срока ареста до 11 мая.

"Я уверен, что 10 апреля мне представят очень красивое, аккуратное дело, где будет заявлено 20 лет, однозначно. Этот срок мне назван еще в первый день моего официального задержания. Это решенный вопрос, и об этом постоянно говорится мне и моему адвокату", - сказал Сенцов.

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По словам режиссера, ему угрожают «тяжелой и очень интересной жизнью в лагере», если он вообще туда попадет.

"Я не боюсь этих угроз, и этот срок - 20 лет - мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше", - заявил Сенцов.

Режиссер подчеркнул, что уже 11 месяцев его содержат под стражей, и следствие не смогло предоставить никаких доказательств его участия в организации терактов.

При этом Сенцов уверен, что его дело будет "сшито большими белыми стежками".

В свою очередь адвокат Сенцова Владимир Самохин подчеркнул, что не согласен с ходатайством следствия. Он подчеркнул, что в этом деле нет ни факта преступления, ни пострадавших, ни заявителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде следователь сообщил, что 10 апреля Сенцову будет предъявлено новое обвинение.

Также было заявлено, что за 11 месяцев не удалось расследовать дело против Сенцова, так как его деятельность имела, по словам следователя, "многоэпизодный характер в составе террористического сообщества", и в случае освобождения режиссер якобы "может скрыться и продолжить преступную деятельность".

Справка УНИАН. Украинский режиссер Сенцов, а также активисты Александр Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.

26 декабря Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания Сенцова под стражей.

В декабре в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко является гражданами России, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Сам Сенцов неоднократно заявлял, что является гражданином Украины.

9 февраля 2015 г. Московский городской суд отклонил апелляцию защиты и оставил без изменений решение суда первой инстанции о продлении срока ареста Сенцова до 11 апреля.