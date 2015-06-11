В России дело украинского режиссера Сенцова направлено в суд

Также утверждено обвинительное заключение его предполагаемому сообщнику, общественному активисту Александру Кольченко по делу о подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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Российские спецслужбы считают украинского режиссера членом "Правого сектора", деятельность которого запрещена в России. И сам обвиняемый, и представители "Правого сектора" эту информацию опровергают.

С просьбой освободить режиссера к российским властям обращались его коллеги, в том числе Кшиштоф Занусси, Педро Альмодовар, Вим Вендерс и Никита Михалков.

В январе Киевский суд Симферополя отказал Александру Кольченко в сохранении украинского гражданства на том основании, что тот не подал вовремя заявление об этом.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.