В России дело украинского режиссера Сенцова направлено в суд
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
Также утверждено обвинительное заключение его предполагаемому сообщнику, общественному активисту Александру Кольченко по делу о подготовке терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Уголовное дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу.
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Российские спецслужбы считают украинского режиссера членом "Правого сектора", деятельность которого запрещена в России. И сам обвиняемый, и представители "Правого сектора" эту информацию опровергают.
С просьбой освободить режиссера к российским властям обращались его коллеги, в том числе Кшиштоф Занусси, Педро Альмодовар, Вим Вендерс и Никита Михалков.
В январе Киевский суд Симферополя отказал Александру Кольченко в сохранении украинского гражданства на том основании, что тот не подал вовремя заявление об этом.
Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Сенцов, а также активисты Кольченко, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев в мае 2014 года были задержаны в оккупированном Россией Крыму сотрудниками ФСБ. Им инкриминируют подготовку терактов.