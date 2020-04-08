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Уроки онлайн для седьмого класса на 8 апреля - прямая трансляция

01:30, 08 апреля 2020
Общество
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Онлайн-уроки для седьмого класса / фото pixabay.com

Расписание уроков на среду, 8 апреля:

  • Английский язык;
  • Математика;
  • Зарядка;
  • Химия;
  • География;
  • Зарядка.

Английский язык 8 апреля. 7 класс

Химия урок онлайн 8 апреля. 7 класс

География 8 апреля онлайн. 7 класс

Зарядка 8 апреля онлайн

Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 8 апреля.

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

  1. Украинский язык,
  2. Украинская литература,
  3. история Украины,
  4. всемирная история,
  5. английский язык,
  6. физика,
  7. алгебра,
  8. геометрия,
  9. география,
  10. химия,
  11. биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете

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