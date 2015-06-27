Минобороны сэкономило уже 300 миллионов гривень благодаря электронным закупкам - Полторак

Об этом сообщил министр обороны Украины сегодня на Яворовском полигоне, проинформировали УНИАН в пресс-службе ведомства.

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"Министерство обороны - первое ведомство, которое начало осуществлять закупки путем проведения электронных торгов, - отметил Полторак. - Мы инициировали изменения в законодательство, и уже в скором времени полностью перейдем на новую систему торгов".

Как сообщал УНИАН, все закупки Министерства обороны по вещевому, медицинскому, продовольственному и топливному обеспечению планируют проводить на открытых электронных торгах.