Минобороны сэкономило уже 300 миллионов гривень благодаря электронным закупкам - Полторак
15:05, 27 июня 2015Общество
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Министерство обороны Украины благодаря внедрению системы электронных торгов сэкономило уже 300 миллионов гривень.
Минобороны вскоре полностью перейдет на новую систему торгов / mil.gov.ua
Об этом сообщил министр обороны Украины сегодня на Яворовском полигоне, проинформировали УНИАН в пресс-службе ведомства.
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"Министерство обороны - первое ведомство, которое начало осуществлять закупки путем проведения электронных торгов, - отметил Полторак. - Мы инициировали изменения в законодательство, и уже в скором времени полностью перейдем на новую систему торгов".
Как сообщал УНИАН, все закупки Министерства обороны по вещевому, медицинскому, продовольственному и топливному обеспечению планируют проводить на открытых электронных торгах.
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