Закупки Минобороны будут проводиться на открытых электронных торгах - Бирюков

Как написал на своей странице в Фейсбук советник президента Юрий Бирюков, это предусмотрено приказом министра оборони № 257.

«Все закупки! Форма, лекарства, тушенка, дизель. Все будет закупаться на открытых электронных торгах, где фирмы будут бороться за понижение цены на лот, где будут экономиться миллионы гривень! Министерство обороны Украины сейчас - единственное министерство, получившее проведения запороговых (больше 100 тыс. гривень) торгов через электронные площадки», - написал он.

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Бирюков также сообщил, что 30 июня будет семинар по использованию электронных торгов. «И мы зовем всех производителей. У нас нет "любимчиков", мы не "сели на потоки". Мы ищем всех потенциальных производителей, которые готовы работать честно, прозрачно и эффективно. Нам плевать на упреки, мы ненавидим взяточников и коррупционеров. И мы делаем все доступно и прозрачно», - написал он.