"Украинская ТВ-школа": стало известно расписание уроков на ПЛЮСПЛЮС и УНИАН-ТБ

Телеканалы ПЛЮСПЛЮС и УНИАН-ТБ, которые входят в группу 1+1 медиа, в рамках общенациональной образовательной кампании «Всеукраинская школа онлайн» будут транслировать уроки для учеников 5-го и 8-го классов. Проект группы, призван поддержать доступ школьников к обучению во время карантина, получил название «Украинская ТВ-школа». С понедельника, 6 апреля, каждое утро в будни, с 10:00 до 12:00, на телеканале ПЛЮСПЛЮС будут транслироваться уроки для учеников 5-го класса, на телеканале УНИАН-ТБ – для учащихся 8-го класса.

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Для учащихся 5-го класса расписание будет построено таким образом, что школьники будут смотреть на телеканале ПЛЮСПЛЮС 3-4 урока в день. В понедельник: Английский язык; Математика; Зарядка. Во вторник: Украинский язык; Математика; Зарядка. В среду: Украинский язык; История; Зарядка; Английский язык. Расписанием на четверг будет: Украинский язык; Математика; Зарядка. В пятницу: Английский язык; Математика; Зарядка.

Ученики 8 класса будут учиться по другому расписанию – от 4 до 7 уроков в день на телеканале УНИАН-ТБ. В понедельник будут транслироваться следующие уроки: Английский язык; История Украины; Зарядка; Алгебра; География; Зарядка. Во вторник: Украинский язык; Геометрия; Зарядка; Биология; Физика; Зарядка; История Украины. В среду: Английский язык; Алгебра; Зарядка; Химия; География; Зарядка. В четверг: Украинский язык; Геометрия; Зарядка; Всемирная история; Физика; Зарядка. В пятницу: Химия; Английский язык; Зарядка; Биология.

Уроки будут доступны к просмотру также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, ТСН.ua, УНИАН, Главред.

Напомним, школьная программа на период карантина разработана Министерством образования и науки вместе с преподавателями. Запись уроков проходит на базе Новопечерские школы, где 40 учителей из Киева станут учителями для учеников со всей Украины. Чтобы дистанционное обучение было интересным и удерживало внимание школьников у экранов, к урокам приобщаются украинские звезды – телеведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы преподавателей, проводят с ними опыты, решают в эфире задачи. Распределение школьных программ в рамках «Всеукраинской школы онлайн» по телеканалам: 5-й класс – ПЛЮСПЛЮС, телеканал «112 Украина»; 6-й класс – NEWSONE, Пиксель; 7-й класс – ZIK; 8-й класс – УНИАН-ТБ, Индиго; 9-й класс – телеканал «Рада», UA Культура; 10-й класс – UA Первый; 11-й класс – М1.