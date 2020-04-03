5 рекомендаций от Villa Krim, которые помогут спасти мир, работу, деньги, отношения и вашего котика

В одно мгновение мир изменился, и этот волшебный пендель от Вселенной просто не оставляет выбора, человечеству приходится приспосабливаться и менять привычный уклад жизни. Villa Krim подготовила свой гайд по прохождению испытания под названием «карантин»: 5 рекомендаций, которые помогут сберечь нервы, работу, деньги, отношения и вашего котика.

1. Спасите мир, лежа на диване!

Поверьте, беспрецедентные меры карантина, введенные повсеместно во всем Мире – это не просто мера предосторожности, это необходимость. И как гласит актуальная шутка : «Нам выпал шанс спасти мир лежа на диване, так давайте не облажаемся с этой миссией!». Как и при любом подвиге, конечно, придется принести жертву – ухоженные ноготки, нарощенные реснички, походы в спортзал, дружеские посиделки в гостях и другие приятные и, возможно, даже необходимые ритуалы, без которых, тем не менее, обойтись можно. Ну, а чтобы все эти утраты перенести было легче, очень советуем пригубить бокальчик-другой Villa Krim Muscat Riviera. Уверяем, это розовое, ароматное вино растворит все ваши тревоги и подсластит горечь, вызванную отросшими корешками или посеченными кончиками.

2. Stop panic drink organic

"Для беспокойства есть более серьезные основания, чем отросшие корни", - скажет кто-то из читателей и будет прав. Весь Мир охвачен паникой по поводу того, что множество бизнесов остановились, люди потеряли работу или боятся лишиться ее в ближайшее время. И тут в силу вступает главное правило моей бабули: «Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!». Прежде всего, стоит помнить, что удаленный режим работы – это не отпуск, а время работать в двое продуктивнее, чтобы ваша ценность, как сотрудника, была еще заметнее, тогда и о сокращении у вашего начальства мыслей не возникнет. Если же работа остановилась, честно ответьте себе на вопрос, можете ли вы повлиять на ситуацию, чтобы она разрешилась в положительную сторону? Если «да», делайте это и нет проблем! Если «нет» - паника точно не выход. Значит это время для вас сделать остановку, выдохнуть и переосмыслить происходящее. Рекомендуем сделать это за бокалом Villa Krim Chardonney. Ароматы луговых трав и мягкий сливочный вкус прекрасно успокаивают и расслабляют нервы, укрепляя мысли о том, что в конце концов приспосабливаться наш вид умеет лучше остальных – доказано тысячелетиями эволюции, а значит у нас получится и на этот раз.

3. Без новой пары туфель можно жить!

За пару недель карантина моя знакомая скопила больше денег, чем за весь прошлый год. «По магазинам не походишь, а поэтому соблазнов в разы меньше, да и тратить деньги на необязательные покупки стало немного тревожно. И вот, я оказалась в ситуации, которой со мной год не бывало – до ЗП неделя, а 70% предыдущей еще со мной», - похвасталась она. Теперь ее список товаров первой необходимости выглядит так: овсянка, яблоки, бананы, сыр и Villa Krim Piccolo. Оказалось, чтобы ее организм функционировал в обычном режиме, этого достаточно, а ведь еще месяц назад она могла привести 1000 аргументов в пользу того, что без покупки новой пары туфель или платья – это невозможно.

4. Будьте рядом на расстоянии!

Удивительно, что время карантина отменяет все истины и правила, которые работали раньше. Теперь, чтобы проявить заботу, лучше быть НЕ рядом с близкими, по крайней мере физически. И, конечно, речь не идет о тех, с кем вы делите жилплощадь. Речь о контактах с друзьями и родными, которые находятся на расстоянии. Для всеобщего блага, на время карантина, это самое расстояние лучше сохранить и отказаться от походов в гости. Да, даже если День рождения. И даже если юбилей! При этом, используя все возможности, дарованные прогрессом, можно наслаждаться обществом близких с помощью конференцсвязи в мессенджере или новомодном zoom. И это прекрасный выход, чтобы увидеться, не нарушая правил карантина и поболтать за бокальчиком игристого Villa Krim Semi Sweet.

5. Спасите котика!

Один наш знакомый ветеринар сказал, что больше всех остальных животных от карантина страдают котики. Ведь, в отличии от собак, жизнь которых заканчивается, когда хозяин выходит за дверь, коты, в большинстве своем, все-таки весьма эгоистичные товарищи и привыкли наслаждаться своей изоляцией и одиночеством, в котором они пребывают большую часть своего времени, когда вы уходите на работу. Поэтому новый режим, при котором их тискают, снимают для соц.сетей, вычесывают или, чего доброго, купают - им не в кайф. А потому, предлагаем вам переместить свой взор с пушистиков, например, на бутылочку игристого Villa Krim Rose - стресс снимает не хуже, да и в кадре Инстаграмм смотрится отлично!

Не будьте беспечными, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!

Всегда ваша, Villa Krim!

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