Швеция выделила "Фонду оборони країни" средства на приобретение хирургического оборудования

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Украине Андреас фон Бекерат во время встречи с руководством «Фонду оборони країни».

«Хочу заверить господина посла, что вся помощь, предоставленная правительством Швеции, дойдет именно до тех людей, для которых она предназначена, — пострадавших во время военного конфликта на Востоке Украины», — сообщил член наблюдательного совета «Фонду оборони країни» Геннадий Корбан.

Как отметил председатель правления «Фонду» Павел Хазан, подписание соглашения между украинской благотворительной организацией, которую он возглавляет, и Министерством иностранных дел Швеции о предоставлении помощи пострадавшим в ходе АТО — часть совместного проекта «Фонду оборони країни» и ожогового центра Днепропетровской городской больницы № 2 по оснащению этого лечебного заведения современным медицинским оборудованием.

Со своей стороны, Андреас фон Бекерат, отметил, что с самого начала военного конфликта в Донбассе Швеция является одним из самых больших сторонников Украины. «И этот совместный с «Фондом оборони країни» проект дает нам возможность еще раз выразить свою солидарность с народом Украины», — заявил посол. Андреас фон Бекерат также выразил свое восхищение украинским волонтерским движением, которое сегодня является примером активной гражданской позиции для всей Европы, и подчеркнул, что «Фонд оборони країни» стал своеобразным символом этого движения.

В ответ Павел Хазан поблагодарил правительство Швеции за помощь и выразил надежду, что эта стран и в дальнейшем будет поддерживать украинцев в их борьбе не только с внешним врагом, но и за победу демократических ценностей во всей Европе.

После встречи с руководством «Фонду оборони країни» посол Швеции посетил ожоговый центр Днепропетровской городской больницы № 2, где пообщался с врачами и ранеными бойцами. Заведующий центром Сергей Слесаренко рассказал господину Андреасу фон Бекерату, что выделенные правительством Швеции 2 650 000 грн пойдут на приобретение микрохирургического оборудования, предназначенного для лечения бойцов как с ожоговыми ранениями, так и с глубокими повреждениями мышц и кожи вследствие осколочных и пулевых ранений. Сергей Слесаренко также отметил, что «Фондом оборони країни» уже были установлены медицинский тепловизор, современный операционный стол, аэроинсоляционный комплекс для лечения ожоговых ран, эндоскопический осветитель, фибробронхоскоп и другое оборудование, с помощью которого за период проведения АТО уже были пролечены свыше 200 украинских военных.