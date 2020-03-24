В Ужгороде Нацгвардия будет охранять инфекционную больницу

В Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу направляют тех, у кого выявили подозрение на коронавирусную инфекцию.

Ужгородскую областную клиническую инфекционную больницу, в которую направляют тех, у кого заподозрили коронавирус, будут охранять военнослужащие Национальной гвардии.

Читайте также: Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды

Коронавирус карта распространения на сегодня

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в соцсети. Также военные будут охранять прилегающую к больнице территорию.

"Военнослужащие 3-го батальона 2-й Галицкой бригады Национальной гвардии Украины приступили к охране Ужгородской областной клинической инфекционной больницы. Гвардейцы будут осуществлять охрану общественного порядка на прилегающей к больнице территории", - говорится в сообщении.

В Закарпатской областной госадминистрации сообщили, что за сутки в региональные больницы за экстренной помощью обратились 379 украинцев, у 38 из них были симптомы острой респираторной инфекции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13:30 24 марта в Украине зафиксированы 97 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из всех 97 случаев 3 являются летальными, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.