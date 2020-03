Календарь событий: истории выражения "О’кей" и сетки на футбольных воротах, что убило Бетховена, первые паровоз, стиралка и американский автомобиль, музей Шерлока Холмса, как Ньютон повесил всех фальшивомонетчиков Англии и рождение Кока-Колы

23 марта

Неделя начинается со Всемирного дня метеорологии, или Всемирного метеорологического дня, учрежденного по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН. Дата неслучайная -

23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации (WMO), в которой было провозглашено ее образование. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода в информационную эру». Сам праздник отмечается с 1961 года.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, в 1743 году в Лондоне была впервые исполнена оратория Георга Генделя «Мессия».

23 марта 1839 года считается днем рождения выражения «O.K.» - сегодня весьма популярного «о’кей». В этот день в бостонской газете «Morning Post» это выражение появилось как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Между тем, нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК - сокращенно Old Kinderhook, местечко, в котором родился тогдашний президент США Мартин Ван Бюрен). И уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все О.К.?». В целом, версий выдвигалось много. Поучаствовали и греки, ибо «ola kala» означает «все хорошо», и латиняне, писавшие «omnia correcta», и финны, изредка роняющие «oikea» - «правильно». Привлечены были и французские моряки, уличенные в употреблении фразы «aux quais», что к правильности и корректности вообще отношения не имеет, а попросту означает «к причалу». Вмешались и гаитяне, которые утверждали, что порт «Aux Cayes» славится отличным ромом. Даже немцы не остались в стороне: во время гражданской войны в Америке они ставили под приказами сокращение О.К., которое могло означать «Oberkommando» (Главное командование). Ну а совсем уж рьяные исследователи сочли, что появилось это выражение благодаря… безграмотности президента Эндрю Джексона, писавшего «oll korrekt» вопреки всем правилам. По поводу этой версии протестовали сторонники Джексона, утверждавшие, что это он у индейцев перенял их любимое словечко «okeh»!

В 1841 году в Лондоне Ричард Бирд открыл первое в Европе фотоателье. А первое в мире фотоателье на год раньше открыл в Нью-Йорке Александр Уолкотт.

В 1876 году была запатентована электрическая лампочка.

В 1891 году состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии и именно в этой игре впервые была использована сетка на футбольных воротах. По утверждению историков, игру под названием «Цю-Чжу», несколько напоминающую футбол, проводили в Китае в 4-3 веках до нашей эры. Самое раннее упоминание о ней в Англии относится к 1314 году. Эту дату можно считать временем зарождения футбола. В то время команды менялись воротами после каждого гола, а ворота не были защищены сеткой. На заре футбола ворота представляли собой две вкопанные в землю деревянные палки и веревку, натянутую между ними. Такая веревочная перекладина стала обязательным элементом игры в 1866 году после скандального гола, забитого в одном из матчей: мяч, запущенный высоко в воздух, прошел между штангами на высоте почти трех метров. Но только через два десятилетия после этого ворота приобрели привычный нам вид. В 1890 году инженер Броди из Ливерпуля изобрел и запатентовал сетку для ворот, которая и была впервые использована в этом знаковом матче 23 марта 1891 года. Однако, несмотря на очевидную пользу этого изобретения, сетки повсеместно стали использоваться лишь год спустя. С тех пор футбол и его правила неоднократно менялись и совершенствовались. Но главное всегда оставалось неизменным: зеленый прямоугольник поля, мяч и игроки, стремящиеся одержать победу. За это мы и любим футбол.

23 марта 1900 года Артур Джон Эванс, являющийся хранителем археологического музея в Оксфорде, приступил к раскопкам на острове Крит. К тому времени он уже был признанным ученым-археологом. На Крите он вел раскопку с перерывами на протяжении 30 лет. Уже спустя несколько часов после начала работ близ развалин города Кносса археологи обнаружили остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра. Откопать на пространстве пятисот тысяч квадратных метров дворцы, виллы, каменные дома, множество других строений, не говоря уже о предметах быта, культуры и искусства, – это, безусловно, была большая удача. В результате этих исследований была открыта абсолютно неизвестная до тех пор, но одна из величайших древних цивилизаций. Эта цивилизация существовала между первобытными эпохами и античностью и получила название минойской.

В 1983 году, выступая по национальному телевидению, президент США Рональд Рейган впервые выступил с инициативой разработки СОИ – Стратегической оборонной инициативы.

В 1998 году на 70-й церемонии вручения «Оскара» фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» получил 11 наград.

В 2001 году в Тихом океане была затоплена научно-исследовательская орбитальная станция «Мир»

В 2019 году президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы государства в Нур-Султан.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День мужской солидарности, День одинаковых носков и День красивого взгляда, или День специалиста по работе с бровями и ресницами.

Именины у Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Кондрата, Анастасии, Дениса и Михаила.

24 марта

Во вторник - Всемирный день борьбы с туберкулезом, отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта - в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. Кстати, через год он обнаружил и возбудителя холеры. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Туберкулез - инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею, большинство из которых - жители развивающихся стран.

Еще 24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, учрежденный ООН в 2010 году. День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса - архиепископа Сан-Сальвадора. Монсеньер Ромеро выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. За свои взгляды он подвергался нападкам со стороны приверженцев радикальных течений и, в итоге, был убит. Это случилось 24 марта 1980 года.

В 1802 году английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз. История следующая: в 1803 году Тревитик сконструировал паровоз для рельсового пути, а уже в феврале 1804 года провел первое его испытание. Вот как это событие описывалось в одной английской газете: «Позавчера состоялось долго ожидавшееся испытание новоизобретенной паровой машины мистера Тревитика... Испытание превзошло, ко всеобщему изумлению, все, что ожидали от него наиболее ярые сторонники. В данном случае... машина была употреблена для перевозки до 10 тонн полосового железа на расстояние свыше 9 миль; необходимо при этом отметить, что тяжесть груза быстро возросла с 10 до 15 тонн, благодаря не менее 70 людям, взобравшимся на повозки. Подталкиваемые непобедимым любопытством, они жаждали прокатиться, пользуясь первым успехом талантов изобретателя... Машина совершила свое путешествие без пополнения котла водой и свободно передвигалась со скоростью 5 миль в час».

24 марта 1822 года инженер из Бирмингема Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента, набор производился только вручную.

В 1898 году был продан первый американский автомобиль. Стоит отметить, что в 1885 году немецкий изобретатель Г.Даймлер, а в 1886 году его соотечественник К.Бенц изготовили и запатентовали первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. Однако, именно Америка сделала автомобиль культовой продукцией. Начальной точкой в автомобилестроении США принято считать 1896 год. Именно тогда была создана первая компания по выпуску автомобилей. А 24 марта 1898 года модель «Уинтон», произведенную компанией Winton Motor Carriage Company, за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон. Он увидел рекламу «безлошадного» транспортного средства с кожаной крышей и газовыми фонарями в журнале «Scientific American». На момент покупки существовало лишь 4 подобных автомобиля. Компания, сконструировавшая первый автомобиль, была основана Александром Винтоном. Первые автомобили его конструкции выделялись на фоне конкурентов оригинально окрашенными боковинами, мягкими креслами, газонаполненными лампами и кожаной крышей. Компания прекратила выпуск автомобилей в 1924 году, но продолжала производство судовых и стационарных дизельных моторов. В июне 1930 года она стала частью General Motors. Что касается судьбы первой проданной модели «Уинтон» - после смерти Эллисона Winton Motor Carriage Company выкупила авто обратно и подарила его музею.

В 1930 году карликовая планета Плутон получила свое имя.

В 1949 впервые во время церемонии вручения «Оскаров» лучшим был назван иностранный фильм - английская экранизация «Гамлета». Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актером, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм «Сокровища Сьерра-Мадре».

В 1955 году в США была установлена первая морская нефтяная вышка.

В 1972 году на экраны вышел фильм «Крестный отец».

Неофициальные праздники - Международный день борьбы с депрессией, День вверх тормашками и День рождения куриного окорочка.

Именины у Василия, Евфимия, Софрония, Ивана и Георгия.

25 марта

В среду - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, учрежденный ООН. Во многих странах в этот день проводятся памятные мероприятия.

Еще в среду - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести, учрежденный ООН. Отмечается в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций и помогал палестинским беженцам. Вооруженные бандиты напали на Коллетта и увезли в неизвестном направлении в 1985 году. К сожалению, живым журналиста больше никто не видел. В 2009 году останки Алека Коллетта были обнаружены в Ливане, в долине реки Бекаа. Проблема похищения людей с годами не становится менее острой. Напротив, в последнее время увеличивается количество нападений на сотрудников Организации Объединенных Наций, которым приходится трудиться в местах чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, войн, локальных конфликтов.

В Украине - День Службы безопасности. Именно 25 марта 1992 года Верховная Рада приняла закон «О Службе безопасности Украины». Поэтому в этот день, согласно указу президента, ежегодно, начиная с 2001-го, отмечается День СБУ. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 421 году, согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии жителями края, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья, была основана Венеция.

В 752 году Стефан II, избранный двумя днями раньше Папой Римским, скончался от апоплексического удара. Так как он не прошел необходимого обряда посвящения, его имя не включено в список понтификов. Новый Папа также взял себе имя Стефан, но из-за печальной преждевременной кончины предшественника его называют то Стефан II, то Стефан III.

В 1505 году из Лиссабона отправилась в путь португальская экспедиция с целью завоевания Индии. Для этого была специально учреждена должность вице-короля Индии, первым на нее был назначен Франсишку Алмейда, возглавивший экспедицию. В плавание были снаряжены 22 корабля с полутора тысячами солдат. Одним из участников экспедиции был бедный португальский дворянин Фернан Магеллан, позже прославивший свое имя организацией первой кругосветной экспедиции.

В 1807 году в Великобритании начались регулярные пассажирские перевозки по железной дороге Суонси и Мамблза. Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.

В 1992 году из-за постоянных убытков был прекращен выпуск английского юмористического журнала «Панч», выходившего 150 лет.

25 марта 1997 года охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон «La Capitana». Он шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом награбленного у инков золота и серебра. Затонувший корабль был буквально битком набит ценностями, так что эксперты растерялись, оценивая возможную стоимость находки, – от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов. Но, в итоге было обнаружено одно несоответствие: если верить историческим документам, то на судне находился чрезвычайно крупный груз золота и серебра, в действительности же с затонувшего корабля было поднято всего около двадцати тысяч серебряных монет. По меркам той эпохи - не так уж много. Сами кладоискатели, перечитавшие все имеющиеся материалы об этом галеоне в библиотеках и архивах, убеждены в том, что нашли судно, принявшее часть груза тонущего «La Capitana», а затем также потерпевшее крушение. Знаменитый же галеон с несметными сокровищами по-прежнему покоится на дне океана, и в истории его поисков еще рано ставить точку.

Неофициальные праздники – День баламутов, Международный день вафель, День чтений произведений Джона Толкина и Европейский день талантов.

Именины у Григория, Симеона, Феофана, Владимира, Ивана, Сергея, Дмитрия, Александра и Константина.

26 марта

В четверг - «Фиолетовый день». Это - ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия. Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. Окружающие же воспринимали ее заболевание неадекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия. Чтобы развеять мифы, Кессиди в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». 26 марта все желающие могут выразить поддержку тем, кто живут с диагнозом «эпилепсия».

В Украине - День Национальной гвардии, учрежденный в 2015 году указом президента. Поздравляем всех причастных к этой дате!

В 1812 году в Великий четверг землетрясением на 90% был разрушен Каракас, около 20 тысяч погибших.

В 1828 году Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт. Шуберт - австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор более 600 вокальных композиций, девяти симфоний, а также большого количества камерных и сольных фортепианных произведений.

В 1839 году в Хенли-на-Темзе была учреждена ежегодная гребная регата.

В 1845 году в США был запатентован медицинский пластырь.

В 1908 году в Канаде, на Острове Принца Эдуарда был введен запрет на использование автомобилей.

В 1921 году была спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем не проиграла ни одной гонки. Ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах.

В 1934 году в Британии были введены экзамены на вождение автомобиля.

26 марта 1937 года в городе Кристалл Сити (штат Техас, США) был установлен памятник моряку Папайю. Деньги на его установку собрали фермеры, занимающиеся выращиванием шпината, – овоща, благодаря которому Папайя обретал невероятную силу. Кстати, после появления этого мультфильма рост потребления консервированного шпината вырос на 30% по всей территории США. Персонаж моряка Папайя был создан в 1929 году. Его автор, создатель комиксов «Thimble Theatre» - Элзи Сегар. К уже существующим персонажам комикса – Оливии Ойл и Хэму Грэви (первому бойфренду Оливии) – Сегар добавил образ независимого моряка с мощными предплечьями и вечной кукурузной трубкой. Мульткарьера Папайя началась в 1933 году. Все серии мультфильмов с его участием выпускались на студии «Fleischer Studios» в Нью-Йорке. Сюжет из серии в серию развивается вокруг ежедневной борьбы Папайя с вечным соперником Блуто за благосклонность красавицы Оливии Ойл. После вечных неудач Папайя где-то в середине серии «заправляется» банкой консервированного шпината, после чего начинает прямо-таки выколачивать у Блуто искры из глаз. Серия обычно заканчивается песней Папайя, демонстрирующей чудесные свойства шпината. В 1980 году компания CBS выпустила на экран доисторическую серию, где Папайя-кроманьонец ел шпинат юрского периода. С этого времени мультфильмы о Папайе создавались все реже.

В 1953 году американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

В 1966 году пират Исабело Майор и еще 7 человек из его банды предстали перед судом, все были приговорены к пожизненному заключению.

В 1982 году в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

В 1995 году в первых семи странах ЕС вступили в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах.

В 1999 году было зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

Неофициальный праздник – День грустных осликов.

Именины у Александра, Терентия, Николая, Кристины, Михаила и Григория.

27 марта

В пятницу - Всемирный день театра, учрежденный в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (ITI). Традиционно он проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто.

В 1513 году Хуан Понсе де Леон - испанский конкистадор с титулом аделантадо, который основал первое европейское поселение на Пуэрто-Рико - во время поисков источника вечной молодости открыл Флориду.

В 1841 году в Нью-Йорке была опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге. сконструированная Полом Ходжем. Изобретение было 14 футов длиной, весило около 8 тонн и требовало двух лошадей, чтобы сдвинуться с места. Машина была определена для работы на один из участков Нью-Йорка, однако через некоторое время ее признали слишком тяжелой. К тому же вместо того, чтоб тушить пожары, она сама изрыгала искры из выхлопного отверстия.

В начале 20 века преподаватель бакинской гимназии А.Г.Лоран предложил новое средство тушения - огнегасительную химическую пену, генерируемую в огнетушителе. Патент на эти изобретения Лоран получил в 1902 году.

В 1854 году в США Абрахамом Гесснером был запатентован керосин.

В 1860 году житель Нью-Йорка М.Бирн запатентовал штопор.

В 1878 году крестьянин Блинов подал заявку на получение патента на изобретенный им «вагон с нескончаемыми рельсами» - первый в мире гусеничный трактор.

В 1893 году начала работу первая в мире телефонная компания «Bell Telephone Company», основанная Александром Беллом. Кстати, 7 марта 1876 года в США инженер и изобретатель Александр Грэхем Белл получил патент на аппарат для передачи звуков на расстоянии под названием «усовершенствованная модель телеграфа». С этого момента у человечества появился телефон.

В 1928 году в Голландии была выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

В 1964 году произошло землетрясение на Аляске, погибли 118 человек.

В 1990 году в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса. Это - первая в мире мемориальная квартира литературного персонажа. У входа в музей посетителей встречает полицейский, он перепоручает их девушкам в строгих платьях времен королевы Виктории. Они продают билеты. Также гостей приглашают посетить крошечный ресторан «Миссис Хадсон», специализирующийся на блюдах викторианской эпохи. Квартира великого сыщика отличается мизерными размерами и полным соответствием обстановки книгам Артура Конан Дойла. Холмс и Ватсон располагали двумя маленькими комнатушками-спальнями и гостиной – чуть побольше спален. В этих комнатах разместили и сифон, и несгораемый шкаф. В квартире есть и уголок химии, и сосновый стол, изъеденный реактивами. На полках стоят пухлые альбомы с вырезками и справочники, а на стенах развешаны малопонятные диаграммы. Кстати, в 1999 году там же в Лондоне на Бейкер-стрит был открыт и памятник Шерлоку Холмсу.

Неофициальные праздники - Международный день виски, День летающих свинок, День гусиной кожи и День нефролога.

Именины у Михаила, Венедикта и Ростислава.

28 марта

В субботу – Час Земли. Время проведения - с 20:30 до 21:30 по местному времени. Час Земли - это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (WWF). Она заключается в том, что в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл акции - привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

В 193 году гвардейцы продали с аукциона трон римского императора сенатору Дидию Юлиану. Через 66 дней он был казнен.

В 1521 году Магелан первым из европейцев вступил в контакт с филиппинскими аборигенами.

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью-Гемпшира запатентовал первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой. Следующее подобное изобретения было вновь запатентовано в США, в 1851 году американец Джеймс Кинг изобрел стиральную машину с вращающимся барабаном, которая очень напоминала современную, только привод у нее был ручным. В последующие годы такие изобретения патентовались регулярно, обрастая новыми усовершенствованиями. Иногда ручная сила заменялась животной, как сделал один золотоискатель в Калифорнии. Он устроил общественную прачечную на базе стиральной машины, запускаемой 12 мулами. Важным и неотъемлемым атрибутом машины стали ручные валики для отжима белья, изобретенные в 1861 году, которые крепились на корпусе машины. Процесс распространения и совершенствования стиральных машин набирал обороты, и к 1875 году только в Америке было зарегистрировано более 2000 патентов на устройства для стирки. Не все идеи были жизнеспособными и получили дальнейшее развитие. Подлинный же отсчет эры стиральных машин начался с их серийного производства в 1900 году немецкой фирмой MIELE&CIE. Они пользовались высоким спросом, что сподвигло и другие компании заняться этим производством. Революцией в развитии стиральных машин стало применение мотора – на первых порах это был или бензиновый двигатель внутреннего сгорания, или электродвигатель. Машины с электрическим приводом появились в 1908 году, а первая автоматическая стиральная машина - в 1949 году.

28 марта 1837 года был основан третий по числу жителей (после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса) город США - Чикаго. Расположен он на юго-западном побережье озера Мичиган, в штате Иллинойс. Только с 1833 по 1840 годы население Чикаго выросло с 350 жителей до 4 тысяч. Главной исторической достопримечательностью Чикаго является Водонапорная башня – одно из немногих зданий, уцелевших после «Великого пожара» 1871 года. Сегодня - это второй по значимости финансовый центр страны и крупнейший транспортный узел Северной Америки. Чикаго простирается на 40 километров вдоль юго-западного берега озера Мичиган. Часто его называют «Ветреный город»: в 1893 году, с легкой руки редактора газеты «New-York Sun» Чарльза Даны, у Чикаго появляется это название. Дана абсолютно не имел в виду ветра, на самом деле налетающие на город. Редактор был возмущен пространными речами американских политиков, которые съехались на Всемирную Колумбийскую выставку и использовали ее трибуну в своих личных интересах. Из необычных законов города: жителям запрещено ловить рыбу, будучи одетыми в одну только пижаму, а также брать с собой в оперу французского пуделя.

В 1891 году в Лондоне состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

В 1910 году в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

В 1930 году город Константинополь был переименован в Стамбул.

В 1935 году в Канаде была запрещена радиореклама по воскресеньям.

В 1964 году лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы «The Beatles» станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в его экспозиции.

В 1976 году польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудском шлюпе «Мазурек» (9,5 м). Лишь 21 марта 1978 года, спустя почти два года, она вернулась к месту своего старта.

Неофициальные праздники - День больших перемен, День уважения кошки и Всемирный день историка.

Именины у Александра, Никандра, Алексея, Михаила и Дениса.

29 марта

В воскресенье нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 29 марта 1696 года Исаак Ньютон - английский физик, математик, механик и астроном, автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики - был назначен смотрителем (а с 1699 года – директором) Лондонского монетного двора. По тем временам ему было назначено астрономическое жалованье – 2000 фунтов в год. Несмотря на то, что традиционно эта должность считалась синекурой (административной должностью, не связанной с какими-либо серьезными обязанностями), ученый отнесся к ней со всей серьезностью. Именно благодаря его деятельному руководству, удалось в сжатые сроки перечеканить всю английскую монету.

Колоссальная работа Ньютона фактически спасла экономику страны, которая все глубже погружалась в хаос из-за массовой порчи денег, – от них отрезали кусочки, из которых затем мастерили «самоделки». Ньютон также прослыл грозой фальшивомонетчиков: после его разоблачений их в массовом порядке отправляли на виселицу.

В 1778 году Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер. Кук - английский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель, член Королевского общества и капитан Королевских ВМС. Возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана. Во время этих экспедиций совершил ряд географических открытий.

В 1795 году Людвиг ван Бетховен - немецкий пианист и дирижер, последний представитель «венской классической школы» - впервые дал концерт в Вене. Бетховен начал глохнуть в возрасте 27 лет. Болезнь развивалась на протяжении двух десятилетий и полностью лишила композитора слуха к 48 годам. Новейшие исследования доказывают, что причиной стало заболевание сыпным тифом - распространенной во времена Бетховена инфекцией. Однако, Бетховен, обладая абсолютным внутренним слухом, мог сочинять музыку и будучи глухим. Людвиг ван Бетховен умер 26 марта 1827 года, на 57-м году жизни. Свыше двадцати тысяч человек шли за его гробом. Во время похорон на Верингском кладбище была исполнена любимая заупокойная месса Бетховена «Реквием». В 1862 году останки композитора были эксгумированы для исследования, а в 1888 году перезахоронены на Центральном кладбище Вены. Кстати, на следующий день после смерти Бетховена судмедэксперты вскрыли его череп, чтобы выяснить причину его глухоты, но поставить диагноз так и не удалось. 29 августа 2007 года венский патолог и эксперт судебной медицины Кристиан Рейтер (доцент кафедры судебной медицины Венского медицинского университета) предположил, что неумышленно ускорил кончину Бетховена его врач Андреас Ваврух, который раз за разом протыкал больному брюшину (чтобы вывести жидкость), после чего накладывал на раны примочки, содержавшие свинец. Проведенные Рейтером исследования волос показали, что уровень содержания свинца в организме Бетховена резко возрастал каждый раз после визита врача.

В 1848 году Ниагарский водопад беспрецедентно остановился более чем на 30 часов. Причина - на реке Ниагара образовались ледяные пробки.

1886 г. День рождения «Кока-Колы» - был создан рецепт этого популярного в мире напитка. История следующая: в марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Напиток получился довольно стимулирующим. Пембертон решил продавать его через аптеку «Джейкобс», по пять центов за стакан. На первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день. Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время он получил название «Кока-Кола». Название и шрифт придумал Фрэнк Робинсон – друг и партнер Джона Пембертона. После смерти Пембертона преуспевающий бизнесмен Аза Кендлер приобрел рецепт «Кока-Колы» у его вдовы за 2300 долларов. А дальше Кендлер поместил напиток в металлическую посуду, в которой и сварил его вместе с собственным запатентованным «Бальзамом из крови растений». Десять последующих лет «Кока-Кола» укреплялась в названии «лечебного напитка». А 31 января 1893 года товарный знак «Кока-Кола» был официально зарегистрирован в США. Кстати, в том же 1893 году молодой фармацевт из Нью-Берна Калеб Брэдхэм проводил эксперимент по созданию фармацевтической смеси из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Эта необычная смесь под незвучным названием «напиток Брэда» стала продаваться в аптеках как веселящий, укрепляющий и способствующий пищеварению напиток. Спустя пять лет после изобретения Брэдхэм дал напитку новое имя – «Пепси-Кола» и зарегистрировал его как торговую марку. Название было составлено из названий ингредиентов – пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы. Четырьмя годами позже, в 1902 году, Калеб Брэдхэм организовал компанию «Пепси-Кола Компани». И вот уже больше века «Кока-Кола» и «Пепси-Кола» ведут борьбу за звание самого популярного напитка в мире.

В 1886 году, одержав победу в матче с Иоганном Цукертортом, Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

29 марта 1940 года банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала добавляться тонкая металлическая нить. Произошло это событие перед началом гитлеровской операции по наводнению Британии фальшивыми бумажными деньгами, чтобы ввергнуть в хаос экономику Англии. Фальшивые фунты печатались заключенными концлагерей Заксенхаузен и Освенцим. Качество фальшивок было очень высоким, банкноты были абсолютно неотличимы от настоящих денег. Но реализация подрывного плана сорвалась: вся их продукция оказалась в руках союзников. Первыми защищенными деньгами стали банкноты достоинством 1 фунт стерлингов и 10 шиллингов. У них к тому же изменились элементы оформления и цвет – фунтовая купюра из зеленоватой стала голубовато-розовой, а 10-шиллинговая поменяла свой «окрас» с красновато-коричневого на розовато-лиловый. Банк попутно изъял из обращения банкноты номиналом свыше 5 фунтов.

В 1974 году американский космический аппарат «Mariner 10» сделал фотографии планеты Меркурий.

В 1974 году в Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили «Терракотовую армию», захороненную более 2 тысяч лет назад.

К началу всемирной выставки «Экспо-98» в Лиссабоне был открыт самый длинный мост Европы – мост Васко да Гама. Событие также было приурочено, что видно из названия, к 500-летию первого путешествия Васко да Гама. Движение по нему началось 29 марта 1998 года. Проектирование моста заняло годы, зато построили его за 18 месяцев – рекорд для сооружений подобного рода. Мост соединил берега главной реки Португалии Тежу. Его общая протяженность - 17 тысяч 185 метров, протяженность надводной части – 10 километров. Ширина моста - 31 метр, высота у подвесного 420-метрового центрального участка возрастает до 47 метров, чтобы крупные суда могли проплыть под ним. Автор проекта Мишель Верложе более всего был озабочен проблемой землетрясений, которые нередки в этой местности. Он спроектировал очень легкий настил, полностью отделенный от пилонов с тем, чтобы свести к минимуму возможный риск от сейсмических колебаний. На мосту организовано реверсивное движение – если среднее количество автомобилей превышает 52 тысячи в сутки, то число полос увеличивается с шести до восьми. Мост рассчитан на 120 лет.

Неофициальные праздники - День самопознания и День скакания на одной ножке.

Именины у Александра, Иулиана, Трофима, Павла и Дениса.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная