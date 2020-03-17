Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Левина

Адвокат подозреваемого отметил, что позиция подзащитного относительно того, подавать ли апелляцию на соответствующее решение суда, будет известна ему завтра.

Печерский районный суд Киева арестовал до 2 апреля Алексея Москаленко (Левина), который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил его адвокат Игорь Мокин.

"До 2 апреля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.

По словам Мокина, позиция подзащитного относительно того, подавать ли апелляцию на соответствующее решение суда, будет известна ему завтра.

"Завтра выясним с клиентом окончательную позицию и решим этот вопрос", - уточнил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года в Бургасе (Республика Болгария) правоохранители задержали Левина, который находился в международном розыске.

Офис генпрокурора Украины обратился к болгарским правоохранителям с просьбой о его экстрадиции.

24 января суд в Бургасе арестовал Левина на 40 суток, а 22 февраля разрешил экстрадицию Левина в Украину. Однако он обжаловал это решение в апелляционном суде.

11 марта Апелляционный суд города Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче Левина Украине.

16 марта Левина экстрадировали в Украину.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы, соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.