В Украину экстрадировали подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк Левина

В Украину экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Facebook. «Только что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев», - говорится в сообщении.

Левина передали сотрудникам СБУ и Офиса генерального прокурора.

Он будет доставлен в место временного содержания.

В ближайшее время суд должен избрать Левину меру пресечения.

«Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Мы должны на примере этого дела показать - каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание», - отметил председатель СБУ Иван Баканов.

Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года в Бургасе правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске.

Офис генпрокурора обратился к болгарским правоохранителям с просьбой о его экстрадиции.

24 января суд в Бургасе арестовал Левина на 40 суток.

22 февраля районный суд в городе Бургас разрешил экстрадицию в Украину Левина, который обжаловал это решение в апелляционном суде.

11 марта Апелляционный суд города Бургас (Республика Болгария) оставил в силе решение суда первой инстанции о выдаче Левина Украине.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.