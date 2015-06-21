Порошенко поздравил медиков с профессиональным праздником: "благодарен за каждую спасенную жизнь"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил медиков с профессиональным праздником.

В своем Twitter Порошенко написал: «Почет украинским медикам за милосердие и благородное служение! Благодарен за каждую спасенную жизнь».

Почет украинским медикам за милосердие и благородное служение! Благодарен за каждую спасенную жизнь. #ДякуюМедикамpic.twitter.com/fcCkxo0eHi — Петр Порошенко (@poroshenko) June 21, 2015

В размещенном на сайте главы государства поздравлении говорится: ”Российская агрессия изменила Украинское государство и сознание каждого из нас. Обострилось ощущение важности бесценного сокровища - жизни и здоровья наших соотечественников”.

По мнению Порошенко, теплых слов благодарности заслуживают медицинские работники, которые спасают тех, кто на востоке Украины защищает мирный сон наших детей и защищает родную землю. ”Ваш необычайный профессионализм и патриотизм, супертяжелый ежедневный кропотливый труд на грани самопожертвования является примером для подражания”, - отметил Порошенко.

”По моему глубокому убеждению, нынешняя реформа системы медицинского обслуживания невозможна без весомой поддержки, опыта и стремления к переменам к лучшему каждого медицинского работника и врача, ведь залогом успеха являются наши совместные усилия на пути к единой цели”, - заявил глава государства.

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Порошенко пожелал, чтобы врачебная честь, гражданская ответственность и высокая нравственность и в дальнейшем были надежным указателем в профессиональной деятельности.

Президент пожелал медикам и их семьям сил, неисчерпаемых жизненных сил и благополучия.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк также выразил глубокую благодарность всем ученым-медикам, практикующимврачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, фармацевтам, «всем самоотверженным, по-настоящему героическим людям, которые по зову сердца занимаются нашим здоровьем, лечат нас от недугов, спасают наши жизни».

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Премьер-министр пожелал медикам стойкости, осуществления всех замыслов, мира и покоя.