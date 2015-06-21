Яценюк заверяет, что украинская медицина станет современной и эффективной

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН приветствии ко Дню медицинского работника.

Яценюк выразил глубокую благодарность всем ученым-медикам, практикующим врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, фармацевтам, «всем самоотверженным, по-настоящему героическим людям, которые по зову сердца занимаются нашим здоровьем, лечат нас от недугов, спасают наши жизни».

«Слава украинским врачам, которые под вражескими пулями и снарядами оказывают жизненно необходимую помощь нашим воинам, кто днями не выходит из операционной, спасая жизни наших героев. Вечная память медикам, погибших на поле боя», - отметил Яценюк.

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По его словам, «как бы не было трудно, перед какими вызовами мы бы не стояли, уверен, мы вместе сделаем здравоохранение современным и по-настоящему эффективным. Таким, которое удлинит продолжительность и повысит качество жизни украинцев».

Премьер-министр пожелал медикам стойкости, осуществления всех замыслов, мира и покоя.