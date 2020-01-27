Убийство Гандзюк: подозреваемого в организации нападения Левина взяли под стражу в Болгарии

Суд в Бургасе отправил Левина под стражу на 40 дней.

Подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина арестовали на 40 дней решением суда в болгарском Бургасе.

Об этом сообщает Flagman.

Левин просил у суда суд о домашний арест с электронным браслетом. Он заявил, что у него серьезная проблема со здоровьем - 4 операции на сердце, которые ему делали в Украине, но не удалось доказать это, обосновав, что его медицинская карта исчезла при задержании полицией в пятницу вечером.

Районная прокуратура настаивала на том, чтобы он остался под стражей до его экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет заключения за такое преступление.

В итоге суд встал на сторону прокуроров.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.