Матиос: база "Торнадо" в Луганской области заминирована

Об этом заявил заместитель генерального прокурора-главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает "Украинская правда".

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"Не все 170 человек, которые находятся на базе, имеют основания для привлечения их к ответственности. Мы владеем информацией, что значительная часть находящихся там людей под страхом не могут покинуть территорию базы, потому что база заминирована. На въезде в базу стоит заминированный взрывчаткой автомобиль, который может быть приведен в жилом секторе в действие", - сказал Анатолий Матиос.

В то же время Анатолий Матиос заявил, что Главная военная прокуратура с марта расследовала особо тяжкие преступления, совершенные бойцами роты МВД "Торнадо" в зоне АТО, среди них есть неоднократно судимые лица.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Луганской области задержаны и судом арестованы 8 человек, в том числе семь – бойцы роты "Торнадо". 18 июня глава МВД заявил, что подписал приказ о расформировании роты.