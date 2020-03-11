"Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для контроля состояния здоровья пассажиров

С их помощью в аэропорту будут проверять всех пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Аэропорт «Борисполь» закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на министра Владислава Криклия. Соответствующий проект постановления, подготовленный Министерством инфраструктуры, принял Кабинет Министров Украины.

«Международный аэропорт «Борисполь» является воздушными воротами Украины, через которые прибывают тысячи пассажиров из многих стран мира, в том числе из тех, где зафиксированы случаи коронавируса. Необходимо обеспечить профилактические меры по предотвращению распространения вируса. Аэропорт «Борисполь» закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом», - цитирует пресс-служба министра.

В пресс-службе также напомнили, что по результатам заседания оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, Министерство инфраструктуры Украины обратилось к международным аэропортам Украины с просьбой обеспечить внедрение в аэропортах предварительного контроля состояния здоровья, а именно проведение температурного скрининга лиц, прибывающих из стран, в которых обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении международной полетной программы в ряд стран из-за распространения китайского коронавируса по всему миру.

10 марта авиакомпания МАУ сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.