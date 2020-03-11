В феврале из Украины несмотря на эпидемию вывезли более 500 тонн масок – Луценко

По словам политика, "все умные страны" давно запретили вывозить эти изделия.

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн медицинских масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра.

Читайте такжеКарантин в Киеве из-за коронавируса: появилось объяснение, какие мероприятия отменят

Соответствующее заявление он сделал в Facebook, подкрепив его снимком монитора с определенными данными – очевидно касательно экспорта этих изделий. На них можно видеть ряд экспортеров.

«Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.

Напомним, в Украине в связи с коронавирусом ввели общенациональный карантин на три недели.

По словам нардепа Виктории Сюмар, министр здравоохранения сообщил, что в Украине есть запас медицинских масок в 15 млн штук.