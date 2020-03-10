В Одессе из-за угрозы коронавируса отменили международную конференцию

В конференции планировалось участие иностранных дипломатов и представителей украинского правительства.

В Одессе из-за угрозы распространения коронавируса отменена 3-я ежегодная международная конференция «Одесские Дебаты» (The Odesa Debate), которая планировалась на 12-13 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, двухдневная конференция, тема которой «Перспективное мышление: Построение мирной и процветающей Украины», должна была стартовать 12 марта. Сегодня утром мероприятие было анонсировано, на него пригласили журналистов, но вскоре в ОГА заявили, что оно было отменено.

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«Как только стало известно об отмене мероприятия из-за эпидемиологической угрозы (коронавирус - УНИАН)», - сообщили в пресс-службе.

В рамках конференции планировался визит высокопоставленных украинских дипломатов из профильных министерств, а также экспертов и дипломатов из США и Европы.

В частности, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вице-министра иностранных дел Литвы Далиуса Чекуолис,а заместителя помощника Государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента (Государственный департамент США), других представителей США, Дании и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в Одессе общественные активисты из-за угрозы коронавируса и ухудшения ситуации с заболеванием гриппом с понедельника, 9 марта, приостановили благотворительные обеды для малообеспеченных людей.