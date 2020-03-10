Джемилев: крымские татары могут отказаться участвовать в обмене пленных

Он также заявил, что списки на обмен уже сформированы, но Россия сейчас не ведет разговоров о нем.

Крымские татары могут отказаться участвовать в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их планируют обменять «на бандитов».

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и депутат от «Европейской Солидарности» Мустафа Джемилев, сообщает «Громадське радио».

«Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все-таки планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно прежде всего тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет, и по состоянию здоровья», — отметил Джемилев.

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Он также заявил, что списки на обмен уже сформированы, но Россия сейчас не ведет разговоров про обмен пленных.

«Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться», — добавил Джемилев.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе передала список из более 200 фамилиями для будущего обмена пленных. Президент надеется на проведение обмена в марте.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе передала список из более чем 200 фамилий для будущего обмена пленных. Президент надеется на проведение обмена в марте.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляла, что Украина включила в список 86 крымских татар.

Напомним, 29 декабря, состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в частности журналист Станислав Асеев, который находился в плену более двух лет. СБУ назвала имена всех освобожденных: это 12 военных и 64 гражданских. В пресс-службе Владимира Зеленского отметили, что всего освободили 81 человека, но 5 человек остались на неподконтрольной территории.

В рамках обмена Украина передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене. Украинская власть в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской, и бразильца Рафаэля Лусварги.