Украина в Минске передала список из более 200 фамилий на обмен пленных - Зеленский

Президент отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть от пыток боевиков.

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телевизионному каналу "ТРТ", сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, идет обсуждение с Россией вопроса прав крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

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Глава государства подчеркнул, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею в виду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - подчеркнул Зеленский.

Однако, по его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я участвовал в "нормандской встрече", я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - добавил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 1 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске обсудил с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком вопросы освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Об этом договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже в декабре 2019 года.