Украинская блогерша рассказала, как заработала в сети на Mercedes (видео)

Девушка не скрывает, что прибегала к пластическим операциям.

У Танюши Сладкой в Инстаграм 280 тысяч подписчиков. За пикантные фото ей приписали звание "самые выразительные ягодицы украинского Instagram".

Девушка говорит, что долго увлекалась фотографией, а позже перенесла хобби в сеть. Об этом говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Читайте такжеВ Киеве состоялся "марш женщин": фоторепортаж

В блоге девушка рассказывает о спорте, здоровом образе жизни, красоте и красивом теле. И делает это настолько интересно, что собственным блогом заработала на Mercedes.

Татьяна говорит, что у нее уже есть парень, с которым она познакомилась в Instagram. По словам девушки, максимальная сумма, которую она зарабатывает за месяц, - 10 тыс. долларов. В период "затишья" - 2 тыс. долларов.

Сладкая не скрывает, что прибегала к пластическим операциям: ринопластике, увеличению груди, губ. Но признается: ягодицы у нее свои.

Ранее популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в фантастическом боевике «Люди Икс: Первый класс», сфотографировалась обнаженной для модного журнала The Pop.