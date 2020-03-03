Звезда "Людей Икс" Зои Кравиц разделась для модного журнала (фото)

На одном из фото на теле актрисы красуется боди-арт в виде черной жилетки и белой рубашки с галстуком.

Популярная американская актриса и певица Зои Кравиц, которая снялась в фантастическом боевике «Люди Икс: Первый класс», сфотографировалась обнаженной для модного журнала The Pop.

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Снимки исполнительницы появились на Instagram-странице издания.

На одной из фотографий актриса позирует полностью голой в «бюстгальтере» в виде знака бесконечности. Ее грудь прикрывают только бутоны цветов.

На втором фото Кравиц позирует в черных брюках с красным ремнем и жемчужными подтяжками. На теле актрисы красуется боди-арт в виде черной жилетки и белой рубашки с галстуком.

Зои Кравиц является дочерью музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне. Она снялась в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фантастические твари и где они обитают», «Это очень забавная история» и других.

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