Глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец вызван на допрос в СБУ
04:00, 17 июня 2015Общество
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Главу Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца вызывают в СБУ на допрос в качестве свидетеля.
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец / УНИАН
Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.
"Во время выдвижении всеукраинскими профсоюзами требований к правительству, касающихся вопросов проведения индексаций заработных плат, соцвыплат, пенсий гражданам Украины, погашения задолженности по зарплате и упорядочения цен на тарифы, мне вручили повестку от СБУ на допрос 18 июня", - говорится в сообщении.
У час висунення всеукраїнськими профспілками вимог до Уряду, які стосуються питань проведення індесацій заробітних плат,...Posted by Mihaylo Volinets on Tuesday, June 16, 2015
Волынец назвал ошибочным взятый властью «курс на запугивание и создание давления на профсоюзных лидеров».
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