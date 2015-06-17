Глава профсоюза горняков Украины Михаил Волынец вызван на допрос в СБУ

Об этом Волынец написал на своей странице в Facebook.

"Во время выдвижении всеукраинскими профсоюзами требований к правительству, касающихся вопросов проведения индексаций заработных плат, соцвыплат, пенсий гражданам Украины, погашения задолженности по зарплате и упорядочения цен на тарифы, мне вручили повестку от СБУ на допрос 18 июня", - говорится в сообщении.

У час висунення всеукраїнськими профспілками вимог до Уряду, які стосуються питань проведення індесацій заробітних плат,... Posted by Mihaylo Volinets on Tuesday, June 16, 2015

Волынец назвал ошибочным взятый властью «курс на запугивание и создание давления на профсоюзных лидеров».

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