Группа O.Torvald представила новый клип: "героями" стали коронавирус, пропаганда РФ, Трамп и Янукович (видео)

O.Torvald сняли клип "Ненавиджу Вас Всіх", в котором показали коронавирус, сбитый самолет МАУ и войну в Украине.

Коронавирус, который уже добрался до Украины, сбитый самолет МАУ, война на востоке нашей страны и многие другие социальные проблемы и трагедии попали на видео к песне группы O.Torvald "Ненавиджу Вас Всіх", которое было представлено музыкантами 3 марта.

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В видео группа во главе с Женей Галичем выражает свое отношение к процессам, которые происходят в современном мире: конфликт Ирана и США, политические митинги в России, жестокое отношение к животным, сбитый Ираном самолет МАУ, пожар в Австралии, коронавирус COVID-2019, драки между народными депутатами в Раде, домашнее насилие, пропаганда России, Евромайдан, война между Россией и Украиной на Донбассе.

"В видео показано все то, что происходит с нами каждый день. Иногда мы забываем смотреть за тем, что не касается только нас, но касается другого. Как правило, нас беспокоят только наши проблемы, а на мой взгляд, нужно смотреть шире. Принцип "моя хата с краю" уже давно не работает, нужно действовать. И самое малое, что мы можем сделать, это обратить внимание на глобальные проблемы, которые действительно существуют", - комментирует клип Галич.