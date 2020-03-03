Охотник на коррупционеров: журналисты рассказали о новой "профессии" (видео)

Почти два месяца в Украине действует Закон «О защите обличителей коррупции», который предлагает разоблачать коррупционеров и получить 10% от взятки.

Журналисты узнали, платит ли государство деньги обличителям коррупции в соответствии с законом.

Об этом рассказывается в сюжете программы Гроши.

Почти два месяца в Украине действует Закон «О защите обличителей коррупции», который предлагает разоблачать коррупционеров и получить 10% от взятки.

"Вот только деньги вы получите, если сумма коррупционной сделки будет от 9,6 миллиона гривень. А решение об уплате вознаграждения должен принять суд", - рассказывается в сюжете.

Читайте такжеПолиграф против откатов: Дубилет рассказал о нововведениях в закупках для министерств

Журналисты нашли человека, который сдал коррупционера государству и рассчитывает получить свое вознаграждение.

Речь идет об юристе и экономисте Борисе Ткачуке, который утверждает, что раскрыл схему по хищению бюджетных средств на сумму около 25 миллионов гривень.

Мужчина рассказывает о привлечении к коррупционной сделке почти всего руководства министерства Соцполитики в 2012-2016 годах во время внедрения одного из социальных проектов. Однако, имея достаточную доказательную базу он уже на стадии подачи материалов разоблачительного характера столкнулся с кучей трудностей, в частности в ГБР.

Борис Ткачук далеко не единственный, кто решил заняться подобной деятельностью.

В общем, в НАПК сообщили, что по состоянию на 1 января к ним поступило 421 сообщение о коррупционных преступлениях, 224 из которых были направлены соответствующим органам для рассмотрения по существу.

В свою очередь юристы и эксперты отмечают, что путь "борца с коррупцией" в Украине будет нелегким и содержит в себе ряд рисков и трудностей, а также грозит дополнительной нагрузкой на бюджет.