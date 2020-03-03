На Киевщине до сих пор не нашли двух пропавших рыбаков: сегодня поиски будут продолжены (видео)

Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля.

На Киевщине до сих пор не нашли двух рыбаков, пропавших в конце февраля.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 28 февраля около 10:00 вблизи с. Страхолесье Иванковского района двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.

Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля, после чего связь с ними исчезла.

1-2 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали. Продолжение поисковых работ запланировано на сегодня.

В целом к поиску привлекались 27 человек и 9 единиц техники, из них от ГСЧС - 12 человек и 4 единицы техники (в том числе вертолет).