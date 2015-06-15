Германия и Польша передали для переселенцев из Донбасса гуманитарную помощь на 500 тысяч евро

Правительства Германии и Польши передали для вынужденных переселенцев из Донбасса гуманитарную помощь на 500 тыс. евро.

Об этом сообщает Отдел чрезвычайных ситуаций благотворительного фонда «Каритас Украины».

Как говорится в сообщении, гуманитарный груз объемом более 285 тонн предусмотрен для покрытия базовых потребностей переселенцев, которые нашли убежище в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях и в неоккупированных районах Донецкой области. Получателями гуманитарной помощи станут многодетные (более 5 членов) и малообеспеченные семьи, одинокие матери/родители, беременные женщины и женщины, кормящие грудью, пожилые люди и инвалиды, семьи с одним кормильцем.

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Отмечается, что завтра, 16 июня, организация доставит помощь в Запорожье. Это наборы из продуктов питания и гигиенических средств для 6,8 тыс. переселенцев от правительства Германии и для 4,3 тыс. человек - от польского правительства.

Пищевые и гигиенические наборы формировались в соответствии со стандартами Всемирной продовольственной программы (World Food Program), каждый из них стоит около 900 грн (38 евро) и весит примерно 21 кг. Наборы имеют длительный срок годности и способны обеспечить базовые потребности человека в течение месяца. Помощь состоит из продуктов питания (мука, подсолнечное масло, говядина консервированная, свинина консервированная, фасоль консервированная, горошек консервированный, гречка, рис, сахар, макаронные изделия, чай, кофе, печенье, шоколад, сгущенное молоко), а также средств гигиены (мыло , шампунь, стиральный порошок, средство для мытья посуды, зубная паста и щетка).

Как отмечается в сообщении фонда, по состоянию на 8 июня по данным ООН количество внутренне перемещенных лиц в Украине составило 1,325 млн человек, более 5 млн людей затронул гуманитарный кризис. Еще более 5,2 млн человек сегодня проживают на территории конфликта (Донецкая и Луганская области).