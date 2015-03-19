Красный Крест из Германии, Австрии и Турции предоставил Украине гуманитарную помощь на $260 тысяч

Представители Международного Комитета Красного Креста и Красного Полумесяца в Германии, Австрии и Турции предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму более 260 тыс. долл.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, постоянную помощь украинцам, которые вынуждены были переселиться с востока Украины, а также тем, кто все еще остается жить на территориях, охваченных войной, предоставляет Международный Комитет Красного Креста.

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В этой связи председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский во время встречи с руководителем миссии МККК Энтони Мэрионом, президентом Общества Красного Креста Украины Иваном Усиченко и представителем Европейской зоны Международной Федерации Общества Красного Креста Софией Кэри отметил: «Я очень благодарен вам за помощь и сотрудничество, ведь многие люди оказались в трудном положении в результате агрессии со стороны террористов, и нам очень приятно, что мы не остаемся один на один со своей бедой». Так, по его словам, «с начала года уже была получена гуманитарная помощь от представителей Красного Креста в Германии, Австрии и Турецкой Республики на сумму более 260 тыс. долларов. В состав гуманитарного груза входили предметы первой необходимости, емкости для воды, обогреватели и т.д. - именно то, что помогло людям с востока пережить суровую зиму. Невозможно переоценить нашу совместную работу, ведь это - ежедневная, кропотливая работа для сохранения жизни и благосостояния украинцев».

В свою очередь Энтони Мэрион поблагодарил спасателей ГСЧС за профессионализм и решение проблем переселенцев и соотечественников в Донецкой и Луганской областях.

«Нам очень жаль, что Украина сейчас оказалась в сложном положении. Не могу не отметить тот факт, что сейчас мы очень тесно сотрудничаем с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, ведь мы с вами имеем одну цель - оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Я искренне благодарю спасателям за профессионализм и слаженность, ведь вы оперативно доставляете гуманитарную помощь людям на востоке и заботитесь о своих соотечественниках в Донецкой и Луганской областях, доставляя им крайне необходимый гуманитарный груз и восстанавливая жизнедеятельность в городах, полностью разрушенных террористами», - добавил Мэрион.

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Также он обратил внимание на то, что МККК и в дальнейшем тесно будет сотрудничать со спасателями и имеет возможность не только оказывать гуманитарную помощь населению, но и поставлять необходимое оборудование для совершенствования службы гражданской защиты Украины.

Группа делегатов МККК с 10 по 22 марта находится в Украине для того, чтобы оценить ситуацию в стране и разработать план дальнейшего сотрудничества. Делегаты посетят несколько регионов, куда поступала помощь для внутренне перемещенных лиц, в частности, 12-14 марта две рабочие группы уже посетили Запорожье и Харьков.