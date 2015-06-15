МВД возбудило дело за производство контрафактного бензина компанией, нефтебаза которой сгорела под Киевом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"Кроме того, нами возбуждено собственно по компании "БРСМ" большое производство на сумму убытков в государственный бюджет на 1 млрд 200 млн гривень за счет создания контрафактных бензинов путем смешивания токсичных присадок и суррогатных смесей бензинов и конденсата", - заявил Аваков.

Читайте такжеИнженера сгоревшей нефтебазы под Киевом посадили под домашний арест

По словам министра, этот товар выдавался за бензин А-92 или А-95 и продавался на заправках, без акциза, что, по сути, является продажей краденого топлива.

"В рамках этого мы ведем активные следственные действия, не так давно материалы дела забрала Генеральная прокуратура, я считаю, что она нам вернет эти материалы в ближайшие день-два, и мы продолжим расследование", - добавил Аваков.