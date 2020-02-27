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Завтра в Киеве под путепроводом около метро "Берестейская" частично ограничат движение

09:06, 27 февраля 2020
Общество
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На проспекте Победы частично ограничат движение / фото УНИАН

Завтра, 28 февраля, на проспекте Победы в столице под путепроводом возле станции метро «Берестейская» с 8:00 до 17:00 частично ограничат движение.

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Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Работники предприятия на путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведут ремонт одной из опор, а также ливнестоков.

Работы планируют закончить до вечернего часа пик, чтобы меньше влиять на трафик.

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