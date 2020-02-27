Завтра в Киеве под путепроводом около метро "Берестейская" частично ограничат движение

Ограничения будут введены в связи с ремонтом опоры и ливнестоков на путепроводе на пересечении улиц Василенко и Дегтяревской.

Завтра, 28 февраля, на проспекте Победы в столице под путепроводом возле станции метро «Берестейская» с 8:00 до 17:00 частично ограничат движение. Читайте такжеРеконструированный канализационный коллектор на левом берегу Киева запустят в следующем году Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация «Киевавтодор». Работники предприятия на путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведут ремонт одной из опор, а также ливнестоков. Работы планируют закончить до вечернего часа пик, чтобы меньше влиять на трафик.

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