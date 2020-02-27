Завтра в Киеве под путепроводом около метро "Берестейская" частично ограничат движение
09:06, 27 февраля 2020Общество
160 0
Ограничения будут введены в связи с ремонтом опоры и ливнестоков на путепроводе на пересечении улиц Василенко и Дегтяревской.
На проспекте Победы частично ограничат движение / фото УНИАН
Завтра, 28 февраля, на проспекте Победы в столице под путепроводом возле станции метро «Берестейская» с 8:00 до 17:00 частично ограничат движение.
Читайте такжеРеконструированный канализационный коллектор на левом берегу Киева запустят в следующем году
Об этом сообщает в Facebook коммунальная корпорация «Киевавтодор».
Работники предприятия на путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы проведут ремонт одной из опор, а также ливнестоков.
Работы планируют закончить до вечернего часа пик, чтобы меньше влиять на трафик.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter