Украинские спасатели готовы помочь Грузии в ликвидации последствий стихии - Саакашвили
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям готовы оказать помощь в ликвидации последствий наводнения в столице Грузии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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"Только что я говорил с министром Внутренних Дел Украины Арсеном Аваковым, украинская служба по чрезвычайным ситуациям готова оказать всяческую помощь правительству Грузии в ликвидации последствий стихии", - говорится в сообщении.
В то же время Саакашвили выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Как сообщалось, сильные ливни с градом прошли в Тбилиси в ночь на 14 июня. Стихия затопила жилые дома, повредила дороги, инфраструктуру, затоплен зоопарк. В результате наводнения, по данным СМИ, погибли 10 человек.