Суд избрал домашний арест для экс-бойца "Омеги", подозреваемого в расстрелах на Майдане

Суд не удовлетворил ходатайство прокуроров о содержании Владимира Косенко под стражей.

Суд избрал экс-бойцу спецподразделения внутренних войск МВД "Омега" Владимиру Косенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как передает корреспондент УНИАН, только что судья Печерского районного суда Киева Соколов принял решение по ходатайству прокуроров относительно меры пресечения для "омеговца" Владимира Косенко.

Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом общаться со свидетелями и другими фигурантами дела.

Также он обязан носить электронный браслет и сдать заграничные паспорта. Срок действия постановления - до 17 апреля.

Читайте такжеВ ГБР раскрыли подробности дела против бойца "Омеги", задержанного по подозрению в расстрелах на Майдане

Следует отметить, что прокуроры недовольны этим решением и будут подавать апелляционную жалобу на постановление судьи Соколова в Киевский апелляционный суд.

Определение суда потерпевшие по делам Майдана общественные активисты встретили криками "позор", а мужчины спортивного телосложения, предположительно сослуживцы "омеговца" Косенко - аплодисментами.

Напомним, что Косенко подозревают в том, что он 20 февраля 2014 года на улице Институтской из табельного пистолета "Форт" застрелил участника акции протеста Ушневича и ранил Гукова. Подозреваемому инкриминируют несколько статей уголовного кодекса, в частности законченное покушение на убийство (ранение Гукова), умышленное убийство по предварительному сговору способом, опасным для окружающих, и превышение власти и служебных полномочий.