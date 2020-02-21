В Минздраве объяснили, почему эвакуированные из Китая в Новые Санжары украинцы не представляют опасности

Сейчас признаков заболевания ни у одного человека, проходящего обсервацию в медцентре в Новых Санжарах, нет.

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль пояснил, что эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, которые проходят обсервацию в медицинском центре в Новых Санжарах, не представляют опасности для местных жителей из-за того, что вся посуда и сточные воды на территории заведения должным образом обрабатываются в соответствии санитарными нормами.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Наши граждане попали наконец в Украину, все они здоровы, они прошли обследование там, внутри обсервационного заведения, и каких-либо признаков опасности или признаков заболевания на у одного человека нет - ни у граждан Украины, ни у граждан других стран», - отметил Коваль.

По словам Коваля, людей, которые находятся на обсервации, обеспечивают питанием три раза в день. «Еду готовит другая организация, которая по принципу кейтеринга обеспечивает всех людей продовольствием. Едят люди из одноразовой посуды, эта посуда должным образом обрабатывается в соответствии с санитарными нормами перед утилизацией», - сказал он.

«Учреждение имеет отдельное водоснабжение, отдельную обособленную систему канализации, и сточные воды обрабатываются также в соответствии с санитарными нормами, которые присущи заведениям оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях», - отметил замминистра.

Поэтому, по словам Коваля, «никакой опасности для окружающих эти люди не представляют».

Как сообщал УНИАН, в течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности. Вместе с эвакуированными из Китая гражданами в обсервации будет находиться и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.