Боль в Баку

Сообщение о том, что накануне открытия Первых Европейских игр в Баку подрались украинские и российские спортсмены, огорчило, но не удивило. А в очередной раз напомнило о том, что спорт и политика неразделимы – как бы на словах ни выступали против этого многочисленные граждане и организации.

Крылатое выражение основоположника современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена «О, спорт, ты – мир!», рожденное еще в XIX веке до англо-бурской и русско-японской войн, осталось не более чем фигурой речи, красивым образом. Политика в самых разных проявлениях нависала над спортом во все времена, пронизывая и разъедая его, как моль одежду или мыши сыр. Крайне редко вмешательство политики играло позитивную роль для спорта: разве что протекционизм и принудительное развитие тех или иных видов спорта в странах с тоталитарными режимами. Большей же частью политические мотивы порождали бойкоты, дискриминации, сломанные судьбы и ненависть.

В историю мирового спорта навсегда вошли такие эпизоды, как отказ Гитлера пожать руку чернокожему герою Берлинской Олимпиады 1936 года Джесси Оуэнсу; как разгон Сталиным футбольного клуба ЦСКА после поражения сборной СССР от команды Югославии на Олимпиаде 1952 года; как отказ сборной СССР играть стыковой отборочный матч чемпионата мира 1974 года в Сантьяго на стадионе, где убивали противников режима Пиночета; как бойкот Америкой московской Олимпиады 1980 года и ответный бойкот Советским Союзом Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. И таких одновременно мрачных и ярких страниц в истории мирового спорта полным-полно.

Среди них есть более известные (в частности, названные выше), а есть и менее. Так, в марте этого года исполнился печальный юбилей: 60 лет назад в 1950 году была расформирована и уничтожена сборная Чехословакии по хоккею с шайбой, на тот момент двукратный чемпион мира (1947 и 1949) и серебряный призер Олимпийских игр 1948 года. Игроков заподозрили в желании покинуть Чехословакию, и команду сняли с самолета перед отлетом на чемпионат мира в Лондоне. Звезды мирового хоккея во главе с легендарным вратарем Богумилом Модрым получили тюремные сроки, и их судьбы и карьеры были брутально сломаны.

По понятным причинам эта история замалчивалась в СССР – так же, как и эпизод, вошедший в историю как «Кровь на воде» (Blood on the water). В следующем году исполнится 65 лет с того дня, когда 6 декабря 1956 года на Олимпийских играх (летних) в австралийском Мельбурне в полуфинальном матче ватерпольных команд встретились сборные Венгрии и СССР. Дело было всего лишь месяц спустя после того, как советские танки раздавили венгерское восстание против власти коммунистов. Страсти были накалены до предела, в бассейне шла настоящая битва, кульминацией которой стал удар Валентина Прокопова в лицо венгерскому форварду Эрвину Задору, автору двух голов в ворота СССР. Кровь из разбитого глаза окрасила воду бассейна и вызвала ярость публики, среди которой было много венгерских эмигрантов. Только под охраной полиции по окончании матча (венгры победили – 4:0) советской команде удалось покинуть здание. У нас об этой истории, которая облетела весь мир, конечно, тоже деликатно умолчали.

Россия, как наследница советских ценностей, продолжает бесславную традицию политических гадостей и их уродливой проекции, в том числе, и на спорт. Вспомним хотя бы свежий эпизод, когда после проигрыша канадцам в финале хоккейного чемпионата мира в Праге русские игроки покинули площадку до церемонии чествования чемпионов – впервые за всю многолетнюю историю соревнований.

Но, безусловно, у России нет монополии на политику в спорте. В свое время США не давали визы спортсменам ГДР, Китай бойкотировал соревнования с участием представителей Тайваня, а исламские страны – турниры с участием Израиля, УЕФА сегодня разводит при жеребьевках команды из Армении и Азербайджана и многое другое. От этого, увы, никуда не деться.

Известно выражение: если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой. Можно также не интересоваться и спортом, но при этом спорт вами не заинтересуется, а вот политика сюда все равно влезет и нагадит.

Игорь Левенштейн