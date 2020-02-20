Глава Харьковщины объяснил ситуацию с самолетом с эвакуированными украинцами
Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер утверждает, что Харьков всего лишь является транзитом для эвакуированных из Уханя украинцев.
Об этом он сообщил в комментарии 112 канала, передает Украинская правда.
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При этом он не сказал, куда граждан отправят. По словам Кучера, Харьковщину не рассматривают как место для карантина, однако область готова и к этому.
Руководитель области также добавил, что 73 пассажиров вместе с сопровождением сразу переместят в автобусы.
Кучер отметил, что самолет вернуться в сторону Киева. В то же время СМИ пишут, что самолет кружил, вероятно, из-за густого тумана на Харьковщине.
Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.
На борт самолета, вылетевшего из Китая в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку.
Первоначально предполагалось, что из города Ухань будут эвакуированы 48 украинцев, желающих покинуть страну, и 29 иностранцев. Всего на борт допущено 73 человека. После прибытия в Украине они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.