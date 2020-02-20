Глава Харьковщины объяснил ситуацию с самолетом с эвакуированными украинцами

Харьковщину не рассматривают как место для карантина, уверяет глава области Кучер.

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер утверждает, что Харьков всего лишь является транзитом для эвакуированных из Уханя украинцев.

Об этом он сообщил в комментарии 112 канала, передает Украинская правда.

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При этом он не сказал, куда граждан отправят. По словам Кучера, Харьковщину не рассматривают как место для карантина, однако область готова и к этому.

Руководитель области также добавил, что 73 пассажиров вместе с сопровождением сразу переместят в автобусы.

Кучер отметил, что самолет вернуться в сторону Киева. В то же время СМИ пишут, что самолет кружил, вероятно, из-за густого тумана на Харьковщине.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля в 18:30 по киевскому времени самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из китайского города Ухань.

На борт самолета, вылетевшего из Китая в Украину, китайские медики не допустили четырех человек - трех украинцев и одну иностранку.

Первоначально предполагалось, что из города Ухань будут эвакуированы 48 украинцев, желающих покинуть страну, и 29 иностранцев. Всего на борт допущено 73 человека. После прибытия в Украине они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.