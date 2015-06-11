До сих пор не нашли пожарного, пропавшего во время тушения горящей нефтебазы - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин сегодня на брифинге.

"Относительно погибших и пострадавших, то ситуация остается такой, как на вчерашний вечер", - сказал он.

Чечеткин отметил, что "человека, который был пожарником в поезде, к сожалению, пока что мы не нашли".

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Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня.

11 июня утром ГСЧС сообщила, что все еще нет связи с одним сотрудником "Укрзализныци", это пожарный. На контролируемой территории после разведки тела не нашли. Продолжаются поиски.

На сегодняшний день известно о четырех погибших и 14 пострадавших во время пожара.