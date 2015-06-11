В Минздраве сообщили о 14 пострадавших в результате пожара на нефтебазе под Киевом

Такие данные по состоянию на утро 11 июня приводит Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

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Согласно информации Киевского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в селе Крячки Васильковского района, в результате пожара на нефтяных складах «БРСМ-Нафта» по состоянию на сегодня общее количество жертв и пострадавших составляет 18 человек.

Официальная информация о пострадавших от пожара на нефтяных складах.По информации Киевского Центра экстренной медицинско... Posted by Министерство здравоохранения Украины on 11 Июнь 2015 г.

"Из них: 3 – погибли на месте; 1 – умер в лечебном учреждении; 4 – медицинская помощь оказана амбулаторно; 10 человек находятся на стационарном лечении", - говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, пожар на нефтебазе в с. Крячки Васильковского района Киевской области возник в понедельник, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. Огнем были охвачены 16 резервуаров с 17.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших, которые находятся в областной больнице столицы, ожоговом центре и больнице в Василькове.