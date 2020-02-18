Крымский журналист Семена, с которого оккупанты сняли судимость, едет в Киев

14 января подконтрольный России суд в Симферополе рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии с него судимости.

Крымский журналист Николай Семена, с которого постановлением подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя от 14 января была снята судимость, пересек административную границу с оккупированным полуостровом и направляется в Киев.

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Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. "Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев", - написала она.

Как сообщал УНИАН, оккупационные власти в Крыму обвинили Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ РФ провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. Журналист находился под подпиской о невыезде.

22 сентября 2017 года подконтрольной Кремлю Железнодорожный суд Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Сам журналист заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободу слова".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

Адвокаты Семены подали жалобу в Европейский суд по правам человека на приговор, однако ЕСПЧ отказал в приоритетном рассмотрении жалобы.

14 января 2020 года подконтрольный России Железнодорожный суд Симферополя рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката Семены Александра Попкова о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.