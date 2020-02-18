"Я думал, мы не доживем до рассвета": Сенцов вспомнил кровавые дни Евромайдана по случаю его годовщины

Режиссер вспоминает, что в ночь на 19 февраля Майдан был на грани разгрома.

Украинский режиссер и бывший заключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, как пережил ночь с 18 на 19 февраля 2014 года - тогда он был одним из активистов Евромайдана, которые отчаянно удерживали баррикады возле Дома профсоюзов в Киеве.

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В своем Facebook режиссер напомнил, что сегодня приблизилась уже шестая годовщина страшных дней февраля 2014 года.

"18 числа началось мирное шествие, которое закончилась бойней в Мариинском парке и на Шелковичной, а во второй половине дня «Беркут» опрокинул нас на Институтской и погнал к Майдану. Милиция захватила все баррикады и вечером начала прижимать нас к сцене. Оборона проходила по линии Дома профсоюзов и памятника основателям Киева. После полуночи они заняли Стеллу и мы были вынуждены поджигать палатки и строить огненную ограду, чтобы ВВ не зашли внутрь Майдана. Это была самая важная ночь в моей жизни и я думал, что мы не доживем до рассвета", - вспоминает он.

"Когда я слышу каких-то новых «мегапатриотов» или политиков, то хочу им задать только один вопрос: «Где вы были в ночь с 18 на 19 февраля 2014?» Когда нас было там так мало, а наша революция тогда держалась на тонкой нити. Когда весь политбомонд убежал со сцены и остался один Женя, который координировал нашу оборону. Всю ночь мы ждали усиления из Львова, которое ехало на своих автобусах и прибыло утром. Никакого транспорта я не ожидал так долго и сильно, как этого ", - подытожил Сенцов.

Он также поблагодарил тех, кто был рядом с ним в ту ночь, и тем, кто успел с помощью.

Сегодня у мемориала Небесной сотни провели панихиду по погибшимв кровавых столкновениях на Майдане.

6 лет назад во время Революции достоинства утром мирное шествие в Верховную Раду переросла в кровавое противостояние активистов с Беркутом и вооруженными титушки. Тогда погибли 23 протестующие, еще сотни были травмированы. Поминальные мероприятия объявлены во всей стране.

20 февраля в Украине отмечается День памяти героев Небесної Сотни.