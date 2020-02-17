Смертельное ДТП в Днепре: врачи рассказали о состоянии 3-летней потерпевшей (видео)

У девочки перелом бедра, затылка, пальцев и внутреннее кровотечение.

Пострадавшая в смертельном ДТП в Днепре 3-летняя девочка находится в отделении реанимации.

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Отмечается, что девочка чудом выжила в аварии. У нее перелом бедра, затылка, пальцев и внутреннее кровотечение. По словам медиков, несмотря на такие тяжелые травмы, ее жизнь вне угрозы, и уже завтра ее прооперируют.

Еще один пострадавший в ДТП пешеход также находится в больнице, предварительно известно, что его жизни ничего не угрожает.

В отношении двух мужчин, которых задержали в Днепре после ДТП, открыли производство сразу по трем статьям – угон авто, авария и похищение человека.

Как сообщал УНИАН, накануне погоня за ними закончилась трагедией. Погиб пешеход, его маленькая дочь и еще один человек оказались в больнице.