В Минобороны уточнили информацию об отказе от призыва

Призыв на срочную службу в 2020 году будет происходить планово и в строгом соответствии с законом, отмечают в МОУ.

Министерство обороны разъяснило информацию об отсутствии планов отказа от призыва.

Об этом вечером в пятницу сообщает пресс-служба оборонного ведомства, уточняя заявление заместителя министра Александра Полищука, которую он озвучил на заседании комитета парламента по вопросам нацбезопасности.

В МОУ отметили, что призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет происходить планово и в строгом соответствии с законом.

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"В дальнейшем возможный отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами - как военной реформы, так и изменений в государстве", - говорится в сообщении.

Ранее Полищук заявил, что сейчас в оборонном ведомстве не планируют отказываться от призыва на срочную военную службу.