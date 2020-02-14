На станции "Майдан Независимости" будут ремонтировать эскалаторы

Ремонт продлится до февраля 2021 года.

В Киеве на станции метро «Майдан Незалежности» с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 очереди), который продлится до февраля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, в КП «Киевский метрополитен» предупредили, что в часы пик возможны задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

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Отмечается также, что на станции «Золотые ворота» продолжается капитальный ремонт эскалаторов. «Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию «Золотые ворота» закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел «Золотые ворота» - «Театральная» работает в обычном режиме», - говорится в сообщении.

В столичном метрополитене просят извинить за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ.

Как сообщал УНИАН, в столичной городской государственной администрации прокомментировали возможность переименования станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр".