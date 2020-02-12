В КГГА прокомментировали возможное переименование станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр"

Вопрос рассмотрят на заседании профильной комиссии.

В столичной городской государственной администрации прокомментировали возможность переименования станции метро "Дорогожичи" в "Бабий Яр".

Как сообщила пресс-служба КГГА, столичной властью получено предложение о переименовании от благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" и общественной организации "Марш памяти".

"По информации Департамента общественных коммуникаций, сейчас вопрос переименования станции метро включен в повестку дня следующего заседания Комиссии по вопросам наименований. Дата заседания еще не определена", - говорится в сообщении.

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В КГГА напомнили, что переименование улиц или объектов инфраструктуры утверждаются решением Киевсовета. Однако, будут ли рассматривать депутаты Киевсовета такую инициативу, зависит от жителей города.

Напомним, что на территории Бабьего Яра были расстреляны, по минимальным оценкам, более 30 тысяч евреев Киева. Только в первые два дня расстрелов было убито 33 тыс. 771 человека, при этом детей до трех лет даже не считали.

Именно на месте станции метро "Дорогожичи" исторически расположено место входа в урочище, которое стало братской могилой.