Совет Европы отчитал Украину за неполное выполнение рекомендаций по борьбе с дискриминацией

К такому заключению пришла Комиссия СЕ против расизма и нетерпимости по результатам оценки выполнения трех приоритетов, рекомендованных Украине еще в 2011 году. Соответствующий доклад опубликован во вторник Советом Европы.

"Вывод: рекомендации были выполнены только частично. Через пару лет Комиссия снова сделает оценку выполнения Украиной других рекомендаций по улучшению сбора этнических данных, обеспечению надлежащих условий жизни в центрах содержания мигрантов под стражей, борьбе с расизмом и дискриминацией", - отмечается в заключении.

Комиссия напоминает, что первым приоритетом для Украины было создание института, отвечающего за координацию работы власти по борьбе с расизмом и дискриминацией, который должен иметь соответствующее финансирование и человеческие ресурсы. Говоря о выполнении этой рекомендации, в Комиссии констатируют, что в 2013 году уполномоченный по правам человека Верховной Рады принял стратегию по борьбе с дискриминацией, в 2014 году был создан Совет по вопросам межэтнической сплоченности (совещательный орган), в 2014 было образовано Агентство по вопросам этнической национальной политики, чья роль заключается в том, чтобы защищать права национальных меньшинств и коренного населения, в 2014 году была утверждена сфера компетенции Министерства культуры, которое отвечает за мероприятия по продвижению в украинском обществе толерантности и предотвращению подстрекательства к ненависти или этнической дискриминации.

"Комиссия оценила эти меры. Уполномоченный по правам человека является независимым институтом, и не может быть ответственным за координацию действий власти. Министерство культуры может только поставлять информацию в культурные и художественные сферы, но не является настоящим координатором. Совет по межэтнической сплоченности упрощает отношения между правительством и меньшинствами, но не между различными частями правительства. Если украинская власть хочет, чтобы Совет осуществлял координирующую работу, его мандат должен быть расширен и на уязвимые группы, а не только охватывать этнические меньшинства", - отмечается в докладе.

Вторым приоритетом Комиссия назвала то, что украинская власть должна гарантировать работоспособность справедливой и эффективной процедуры признания статуса беженцев и определение структуры для выполнения этих функций.

Читайте такжеВ Украине много дискриминируемых категорий людей - эксперт

Оценивая выполнение этого пункта, в докладе указано, что в 2011 году Государственная служба миграции стала исполнительным институтом, отвечающим за вопросы миграции под надзором Министерства внутренних дел. В сентябре 2011 года вступил в действие новый закон о беженцах и лицах, которые нуждаются в дополнительной или временной защите в Украине. Законом вводится защита лиц, которым угрожает смертная казнь, пытки или бесчеловечное или унижающее отношение в их собственных странах. Для детей улучшен уже существующий механизм воссоединения с семьей и период проверки документов беженцев. Так, украинской власти в 2012 году было подано 1 тыс. 573 запроса на получение статуса беженца, 152 из которых были удовлетворены, в 2013 было подано 1 тыс. 93 запроса, 226 из которых были удовлетворены, что составляет 25% (уровень выше, чем в Европе).

Оценивая эти меры, Комиссия приветствовала инициативу украинской власти и обнадеживающие результаты. Вместе с тем она отметила, что пребывание Государственной службы миграции под надзором МВД, которое, в основном, контролирует незаконную миграцию, не может дать гарантии справедливой процедуры рассмотрения запроса на получение статуса беженцев. Не все служащие прошли обучение по применению законодательства. Рекомендации, сделанные теми, кто опрашивал искателя убежища, легко отменяются другими официальными лицами.

Поэтому Комиссия пришла к заключению, что эти рекомендации были выполнены только частично.

Третьим приоритетом названо учреждение независимого института, который получал бы жалобы граждан на работников милиции.

В докладе констатируется, что за мониторинг жалоб на соблюдение закона сотрудниками милиции отвечает „Внутреннее подразделение безопасности” МВД, которое также имеет дело с жалобами граждан и каналами информации, предоставленными прокуратурой и Службой безопасности Украины. Специальное бюро расследования находится в процессе становления, их расследование также в процессе.

Оценивая выполнение этих рекомендаций, Комиссия пришла к заключению, что внутренние подразделения безопасности МВД являются "недостаточными, борьба с расизмом и радикальной дискриминацией не включена в их мандат, патронат МВД не гарантирует их независимость". "Комиссия просит украинскую власть предоставить специальному бюро расследований полномочия получать жалобы на милицию", - советуют в докладе.