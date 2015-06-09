ГСЧС прогнозирует потушить пожар на нефтебазе под Киевом за сутки

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Я думаю, еще сутки и мы его потушим", - сказал глава ГСЧС.

По его словам пожарным удалось уже зайти непосредственно на саму нефтебазу. "Уже зашли на территорию БРСМ спасатели и пожарные и приступили к тушению очагов возгорания прямо там", - рассказал Чечеткин.

По его словам, информация, что у ГСЧС не было пены для тушения и других средств не соответствует действительности. "Это все неправда, что пены не было, и все такое. Было у нас 50 тонн пенообразователя. 30 тонн мы использовали, а 20 у нас еще есть в запасе", - заверил глава ГСЧС.

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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.