ГСЧС прогнозирует потушить пожар на нефтебазе под Киевом за сутки
Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин считает, что на тушение пожара на нефтебазе возле Василькова уйдут еще примерно сутки.
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Я думаю, еще сутки и мы его потушим", - сказал глава ГСЧС.
По его словам пожарным удалось уже зайти непосредственно на саму нефтебазу. "Уже зашли на территорию БРСМ спасатели и пожарные и приступили к тушению очагов возгорания прямо там", - рассказал Чечеткин.
По его словам, информация, что у ГСЧС не было пены для тушения и других средств не соответствует действительности. "Это все неправда, что пены не было, и все такое. Было у нас 50 тонн пенообразователя. 30 тонн мы использовали, а 20 у нас еще есть в запасе", - заверил глава ГСЧС.
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Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.