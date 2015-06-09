Геращенко: ГСЧС неоднократно предупреждала владельца нефтебазы о нарушении пожарных норм

Об этом сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Как мне стало известно, ГосЧС неоднократно выносила компании БРСМ предписания о необходимости приведения своей нефтебазы в соответствие с государственными пожарными нормами, однако необходимых действий не предпринималось», - написал он.

Геращенко отметил, что по словам представителей ГосЧС, на нефтебазе насчитывалось 17 резервуаров емкостью по 800 кубических метров и несколько десятков резервуаров меньшей емкости. Емкости ввиду разгара сельскохозяйственных работ были заполнены на 90%.

«Видно, что 800 кубовые емкости для горючего, расположены на расстоянии всего 10-15 метров друг от друга. Понятно, что если одна такая емкость загорится, то в случае ее взрыва, взрыв остальных емкостей неминуем», - добавил он.

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Геращенко считает, что «после этой катастрофы в Украине должны быть проведены тщательные проверки соблюдения пожарных норм на взрывоопасных и пожароопасных объектах, после которых должны остаться работать только те нефтебазы и топливохранилища, которые соответствует пожарным нормам, или которые будут на время остановлены и приступят к работе после соблюдения пожарных норм».

Сегодня в 8 утра, во время попытки локализации пожара на нефтебазе фирмы "БРСМ" в селе Крячки, что под Васильковым, против... Posted by Anton Gerashchenko on 9 июня 2015 г.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.

Более 400 бойцов Нацгвардии направлены к месту пожара на нефтебазе под Киевом.